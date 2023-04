Al Pacino su Star Wars: “Mi offrirono il ruolo di Han Solo e molti soldi, rifiutai”

È risaputo che uno dei candidati al cast del primo film di Star Wars / Guerre Stellari del 1977 era Al Pacino. Il creatore della saga George Lucas voleva infatti fortemente l’attore – all’epoca in rampa di lancio – per il ruolo di Han Solo, ma in pochi avevano intuito il potenziale del suo film e non tutti erano disposti a scommetterci la carriera.

Variety riporta che durante una conferenza tenutasi questa settimana al 92nd Street Y di New York, Al Pacino in persona ha ricordato come andarono le cose:

Beh, rifiutai ‘Star Wars’. Quando cominciai ad avere successo, venni considerato ‘il golden boy’ … sapete cosa succede quando si diventa famosi la prima volta. Fu qualcosa del tipo “Date la parte ad Al”. Mi avrebbero offerto il ruolo della Regina Elisabetta da interpretare … Quindi mi passarono anche un copione intitolato ‘Star Wars’ … Mi offrirono moltissimi soldi. Non lo capii. Lo lessi. … E poi dissi che non avrei potuto farlo. Diedi una carriera ad Harrison Ford!

Il commento su Harrison Ford è da intendersi come una battuta ovviamente, ma è indubbio che il rifiuto di Al Pacino contribuì a spianare la strada allo sconosciuto collega.

Di seguito trovate un pezzo del provino originale di Harrison Ford per Han Solo:

Fonte: Variety