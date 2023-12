Christopher Nolan su Zack Snyder: “Un regista influente per la sci-fi e i film di supereroi odierni”

Christopher Nolan ha elogiato nuovamente il collega Zack Snyder, questa volta per la sua influenza sui generi cinematografici dei supereroi e della fantascienza.

Forse ricorderete che Chris Nolan scelse personalmente Snyder per dirigere L’uomo d’acciaio per la DC, basato su una storia che Nolan stesso aveva inventato insieme allo sceneggiatore della trilogia sul Cavaliere Oscuro David S. Goyer.

Durante una recente intervista con The Atlantic per un profilo su Zack Snyder, Chris Nolan ha detto:

Non c’è film di fantascienza o supereroi in uscita di questi tempi in cui non vedo una certa influenza da parte di Zack. Quando guardi un film di Zack Snyder, vedi e percepisci il suo amore per il potenziale che ha il cinema. Il suo potenziale per essere fantastico, per essere esaltato nella sua stessa realtà, ma comunque di commuoverti ed emozionarti.

