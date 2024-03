Christopher Walken su Star Wars: “Si, feci il provino per il ruolo di Han Solo”

È già noto ai fan che Christopher Walken fu uno dei tanti attori che fecero il provino per il ruolo di Han Solo nel primo film di Star Wars di George Lucas.

Durante una recente intervista con Vanity Fair, il veterano è tornato ora a riflette su quel momento particolare della sua carriera:

Penso che fosse per Han Solo. Sì, feci il provino per quel ruolo. E se non erro, la mia partner nel provino era – penso sia vero – Jodie Foster [come Principessa Leia] … Penso che facemmo uno screen test.

Non sono certo che recitammo una scena. Forse a quei tempi semplicemente ci sedemmo davanti a quelle vecchie videocamere da provini …

Feci l’audizione per Star Wars, ma la fecero anche altri 500 attori. C’erano un sacco di persone in occasioni del genere.

Come sappiamo, il ruolo poi andò a Harrison Ford e il resto è storia.

Fonte: VF