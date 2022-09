Constantine 2: si fa il sequel, confermato Keanu Reeves

A qualche anno dall’appello di Keanu Reeves è giunta ora la conferma che l’attore sarà di nuovo il protagonista nel sequel di Constantine, che ha ottenuto l’OK dai vertici di Warner Bros. e DC Entertainment.

Confermato inoltre che Francis Lawrence, già regista del primo film del 2005, tornerà dietro alla mdp.

J.J. Abrams sarà produttore di Constantine 2, con Akiva Goldsman (A Beautiful Mind) che ne scriverà la sceneggiatura.

Deadline riporta:

Keanu Reeves riprenderà i panni dell’esorcista e demonologo soprannaturale John Constantine, un uomo che sta morendo ma che rimane in giro per salvare la sua anima e impedire ai demoni degli inferi di fare breccia nella terra. E che si ritrova incastrato nella lotta tra l’arcangelo Gabriele e Lucifero.

Tempo fa, Francis Lawrence aveva detto:

Abbiamo lavorato al sequel per un po’. Ne abbiamo riparlato di recente. Tutti amiamo il primo film, e soprattutto ci rendiamo conto che ha un vero seguito di culto, sarebbe divertente girare nuovo capitolo. Sfortunatamente, non ricordo nemmeno chi ne possiede i diritti ora, e con tutti questi universi condivisi … Constantine fa parte della Vertigo, ma anche della DC e la gente ha dei piani per questi universi condivisi …

Evidentemente qualcosa è cambiato.

In attesa di novità, di seguito trovate il trailer internazionale di Constantine, in cui figuravano anche Rachel Weisz, Djimon Hounsou e Shia LaBeouf:

