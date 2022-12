Daniel Craig su Il Risveglio della Forza: “Esperienza come Stormtrooper durissima e inaspettata”

Il fatto che Daniel Craig sia stato uno Stormtrooper in Star Wars – Il Risveglio della Forza è piuttosto curioso. L’attore chiese infatti di partecipare al film in quanto grande fan della saga, finendo per interpretare FN-1824. Si tratta dello Stormtrooper che sorveglia la Rey di Daisy Ridley dopo che viene catturata e interrogata da Kylo Ren. Proprio lo Stormtrooper su cui la protagonista utilizza un trucco mentale Jedi per essere slegata.

Durante una recente intervista con il podcast Happy Sad Confused, Daniel Craig ha ripensato a quella esperienza, non esattamente confortevole:

Amo Star Wars, altrimenti non avrei chiesto di farne parte. Ben Dixon, che era assistente alla regia in quei film ed era stato anche AD in [Spectre], e io stavamo facendo le prove. Gli chiesi: ‘Potrei avere una parte in questo film?’. E lui mi rispose: ‘Lasciami andare a chiedere’. Il giorno dopo ero in una fottuta tuta da Stormtrooper. Dovetti indossarla tutto il giorno e a fine giornata non mi sentivo più le mani. Queste povere persone devono indossarle nel deserto, io non l’avrei fatto se fossi dovuto andare in Tunisia.

A Daniel Craig è stato poi chiesto se avremmo rivisto il suo Stormtrooper, spiegandogli che il nome di quel personaggio era FN-1824, e l’attore ha risposto:

Sì, quel ruolo mi è molto caro. È così che si chiama il personaggio? Ho cercato di entrare nei due capitoli successivi, ma non ho avuto fortuna.

Daniel Craig non risulta accreditato, ma è comunque rimasto sorpreso dal fatto che il suo ruolo fosse più sostanzioso di quanto pensasse inizialmente. In precedenza aveva detto:

Il fatto è che pensai a uno ‘Stormtrooper sullo sfondo’. Voglio dire, volevo fare quel tizio che sbatte la testa nel film originale, sai quel tale che fa cadere la sua spada laser o qualcosa del genere … E poi mi sono ritrovato in un’intera cazzo di scena, e ho pensato: ‘Ok!’.

Girammo la scena e poi pensai che mi avrebbero messo in loop, avrebbero inserito un’altra voce, capisci? E poi ho dovuto passare circa tre ore con il [regista] J.J. [Abrams] in una sessione di looping, come se registrassimo tutti i dialoghi. Come a dire: ‘Davvero vuoi che lo faccia io? Falla fare a qualcun altro!’.

Come i fan della saga sapranno, le voci di molti degli altri Stormtrooper sono state infatti prestate da ex collaboratori di Star Wars: The Clone Wars e della LucasArts, tra cui Dee Bradley Baker, Dave Filoni, Tom Kane, Matthew Lanter e Meredith Salenger.

Di seguito trovate la scena di Star Wars – Il Risveglio della Forza con Daniel Craig:

