David Twohy su Riddick – Furya: “Luce verde al quarto film; c’è la trama”

Come saprete bene ormai, Vin Diesel e il regista David Twohy stanno lavorando da anni al quarto film della saga del ricercatissimo Richard B. Riddick. Ebbene, dopo i rumori dei mesi scorsi, Riddick: Furya ha ricevuto ufficialmente il via libera per le riprese.

Vin Diesel una gran voglia di tornare nel ruolo, come pure David Twohy, che ha scritto la sceneggiatura del nuovo capitolo, di sedersi dietro alla mdp.

Ma non è tutto, perché è stata diffusa anche la trama ufficiale:

Riddick torna finalmente sul suo pianeta natale, un luogo che lui ricorda a malapena e che teme possa essere lasciato in rovina dai Necromonger. Ma lì trova altri Furyani che stanno combattendo per la loro esistenza contro un nuovo nemico. E alcuni di questi furyani sono più simili a Riddick di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Vin Diesel aveva precedentemente condiviso la tagline di Riddick: Furya, che è: “Tutti vogliono essere una belva, finché non arriva il momento di fare quello che fanno le vere belve”.

David Twohy ha commentato:

La nostra legione di fan lo ha chiesto per anni, e ora siamo finalmente pronti a onorare la loro chiamata alle armi con Riddick: Furya. La mia collaborazione con Vin e One Race è stata lunga 20 fruttuosi anni: insieme abbiamo creato tre film, due videogiochi, una produzione anime e alcuni fumetti per Internet. Questo nuovo evento per il grande schermo vedrà un ritorno al mondo natale di Riddick, dove finalmente potremo esplorare la genesi di Riddick.

Ancora non è chiaro quando partiranno effettivamente le riprese o come sarà composto il resto del cast, ma intanto abbiamo avuto la conferma più importante.

Di seguito trovate il trailer del terzo film, Riddick (2013):

