Full trailer per IF – Gli Amici Immaginari: Ryan Reynolds è circondato da creature bizzarre

A qualche mese dal teaser, Eagle Pictures ha lanciato il full trailer e il poster di IF – Gli Amici Immaginari, commedia fantasy diretta e interpretata da John Krasinski (A quiet place) che vede tra i protagonisti anche Ryan Reynolds, Steve Carell e Matt Damon.

Questa la trama ufficiale:

L’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone.

Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

Nel folto cast del film ci sono anche Jon Stewart, Emily Blunt, Maya Rudolph, Sam Rockwell, Sebastian Maniscalco, Christopher Meloni, Richard Jenkins, Awkwafina, Vince Vaughn, Phoebe Waller-Bridge, Cailey Fleming, Louis Gossett Jr., Fiona Shaw, Alan S. Kim e Bobby Moynihan.

Ryan Reynolds ha descritto IF – Gli Amici Immaginari come “un film Pixar in live-action“.

Di seguito – sulle note di Dancing with myself di Billy Idol – trovate il full trailer doppiato in italiano di IF – Gli Amici Immaginari, che arriverà nei nostri cinema il 16 maggio e che ci dà un ulteriore assaggio di quello che vedremo:

