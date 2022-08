Full trailer per Pinocchio (film animato Netflix): Guillermo del Toro prova a far rigar dritto il burattino

A oltre tre anni dalle prime notizie in merito e a qualche settimana dal primo assaggio, Netflix ha diffuso oggi il full trailer e il nuovo poster del prossimo film d’animazione in stop-motion Pinocchio, diretto dal vincitore dell’Oscar Guillermo del Toro.

L’esordiente Gregory Mann dà la voce in originale al burattino protagonista, Ewan McGregor è il Grillo parlante e David Bradley doppia Geppetto. Con loro anche Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard (Stranger Things), Cate Blanchett, John Turturro, il fidato Ron Perlman, Tim Blake Nelson e Burn Gorman.

Questa la trama ufficiale:

Attingendo al racconto classico di Carlo Collodi, questo musical in stop motion seguirà lo straordinario viaggio di un ragazzo di legno magicamente portato in vita dal desiderio di un padre. Ambientato durante l’ascesa del fascismo nell’Italia di Benito Mussolini, Pinocchio di Guillermo del Toro è descritto come una storia di amore e disobbedienza, mentre Pinocchio lotta per essere all’altezza delle aspettative di suo padre.

Il film è diretto a quattro mani da Guillermo del Toro e Mark Gustafson (Fantastic Mr. Fox). Del Toro e Patrick McHale hanno scritto insieme la sceneggiatura. I testi delle canzoni sono di del Toro stesso e Katz, con musiche di Alexandre Desplat, che ha composto la colonna sonora. Gris Grimly ha creato il design originale per il personaggio di Pinocchio. I pupazzi del film sono stati costruiti da Mackinnon e Saunders (La sposa cadavere).

Frances Alina, semifinalista della quarta edizione di The Voice of Italy e voce della Social Band di Radio2 Social Club, interpreta “Una stella cade”, la versione italiana di “When you wish upon a star”, un brano cantato dalla Fata Turchina.

Progetto ‘della vita’ per Guillermo del Toro, Pinocchio debutterà per un periodo limitato nei cinema e poi su Netflix. Le riprese sono state effettuate nell’autunno 2020 presso lo studio di ShadowMachine a Portland, Oregon, e la produzione è continuata ininterrottamente durante la pandemia di COVID.

Guillermo del Toro qualche tempo fa aveva commentato:

Dopo anni passati a perseguire questo progetto, ho trovato il mio partner perfetto in Netflix. Abbiamo trascorso molto tempo a mettere insieme un cast e una troupe straordinari e siamo stati benedetti dal continuo supporto da parte di Netflix per combattere in silenzio e con attenzione, perdendo a malapena un colpo. Tutti noi amiamo e pratichiamo l’animazione con grande passione e crediamo che sia il mezzo ideale per raccontare questa storia classica in un modo completamente nuovo.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Pinocchio, che finirà nel catalogo di Netflix in esclusiva l’8 settembre, che ci dà un bell’assaggio della qualità delle animazioni:

