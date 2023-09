Gran Turismo: la recensione del film da pista di Neill Blomkamp

Il sudafricano Neill Blomkamp pigia il pedale sull’acceleratore con Gran Turismo, dramma sportivo ad alto voltaggio che da un lato vanta sequenze elettrizzanti grazie alle auto da corsa sul tracciato, ma dall’altro viene tradito da una narrazione poco credibile lontano dalla pista.

Basato su una storia vera, questo adattamento per il grande schermo del popolare simulatore di corse per PlayStation segue un giovane giocatore britannico (Archie Madekwe) a cui viene offerta l’opportunità unica nella vita di scambiare il suo controller con la possibilità di diventare un pilota professionista.

David Harbour (Hellboy) è convincente nei panni del mentore/allenatore prevedibilmente brontolone e severo, ma l’entusiasmo di Neill Blomkamp dietro alla mdp non riesce a distogliere completamente l’attenzione dalla sensazione che questo energico sforzo sia stato costruito soprattutto per rilanciare le vendite del gioco.

Nel resto del mondo Sony, che è proprietaria di PlayStation, ha già distribuito da tempo Gran Turismo (superati i 100 milioni di incasso complessivi, un risultato non scontato), puntando anche sul nome di Orlando Bloom – che ha un ruolo secondario – per attirare gli appassionati di auto e di corse, oltre che i fan del videogioco, lanciato nel lontano 1997.

Archie Madekwe interpreta Jann Mardenborough, un ‘malato’ di Gran Turismo che trascorre la maggior parte delle sue ore di veglia giocando al simulatore di gara, con grande disappunto del padre (Djimon Hounsou), che pensa che il ragazzo stia sprecando la sua vita con i videogiochi.

Ma quando Danny (Bloom), un intraprendente venditore della Nissan, decide di creare un concorso in cui i giocatori d’élite di Gran Turismo possono entrare a far realmente parte della squadra corse della sua azienda, guidata dal brillante ex pilota Jack (Harbour), Jann si ritrova improvvisamente a fare ciò che ha sempre sognato: guidare auto nelle gare più prestigiose del mondo.

Pensato per la visione in IMAX, Gran Turismo sfrutta il formato del grande schermo: le sequenze di gara sfrecciano nelle inquadrature, la macchina da presa spesso vortica sopra l’azione o colloca lo spettatore pericolosamente a livello del suolo, senza mai far dimenticare la velocità con cui questi veicoli volano sull’asfalto.

Il regista di District 9 non si avvicina – prevedibilmente – ad altri storici drammi sulle auto da corsa, come Giorni di tuono, ma la propulsione costante dei suoi set e il loro montaggio dinamico si rivelano avvincenti. Il sound design porta invece il pubblico all’interno dell’auto per cogliere meglio l’eccitazione e il pericolo di queste corse ad alta velocità.

Anche se il film si ispira alla vita del vero Jann Mardenborough, che iniziò a correre a soli 19 anni, la sceneggiatura affida a Jann un arco narrativo familiare in cui nessuno crede in lui, nemmeno Jack, che non è convinto che un gamer possa padroneggiare l’arte della guida delle auto da corsa.

Gran Turismo – ovviamente – darà al giovane ampie opportunità di dimostrare che tutti si sbagliano, trovando l’amore (Maeve Courtier-Lilley, in un ruolo di fidanzatina ben poco valorizzato …), legando con il padre disapprovante e scoprendo un terreno comune con Jack, che avrebbe potuto essere un campione di corse se non fosse stato per un oscuro segreto del suo passato facilmente intuibile.

Non c’è un solo momento in Gran Turismo che riesca a sorprendere, anche se una sottotrama particolarmente generica, che coinvolge un pericolo mortale in pista che potrebbe mettere in discussione la carriera di Jann, è sviluppata in modo abbastanza efficace.

A volte, comunque, i cliché ben collaudati hanno il loro fascino. David Harbour ce la mette tutta per infondere il ruolo con emozioni così radicate da riuscire a strappare qualcosa di vero al suo personaggio così esile. E questo è fondamentale se si considera che Archie Madekwe non ha il carisma necessario per vendere Jann come un adolescente qualsiasi a caccia di un sogno.

All’inizio, l’astuto Danny è incerto se la Nissan debba sostenere Jann – non è magnetico di fronte alla stampa, il che potrebbe renderlo più difficile da ‘commercializzare’ – ma l’interpretazione pacata di Archie Madekwe non riesce a suggerire il combattente che si cela sotto il suo atteggiamento così docile.

Tuttavia, poiché David Harbour conferisce a Jack una palpabile energia paterna, pretendendo il meglio da Jann ma anche legandosi a questo outsider, il loro rapporto insegnante-allievo restituisce un significativo calore.

Detto questo, Neill Blomkamp pare divertirsi coi suoi personaggi principali così mal assortiti (Jann è un’anima gentile che ascolta Enya e Kenny G per calmare i nervi, mentre il focoso Jack preferisce l’intensità dei Black Sabbath per darsi la carica).

E i personaggi di contorno, del tutto stereotipati, sono presentati in modo colorito e poco sottile, tanto da indurre lo spettatore a ridere per la loro goffaggine. Sfortunatamente, questa ovvietà generale si estende alla narrazione, che tende a ribadire più volte gli stessi concetti (a Jann viene costantemente ricordato che la guida di un’auto da corsa non è affatto come un videogioco …) e presenta sempre il simulatore di corse Gran Turismo in termini così entusiasmanti che spesso il film sembra un lungometraggio pubblicitario per il relativo gioco.

Di conseguenza, il film potrebbe essere considerato una simulazione vera e propria, che imita l’entusiasmo del pubblico per un dramma sportivo, ma senza avere abbastanza cuore o anima nel serbatoio per alimentarlo.

Di seguito trovate il trailer italiano di Gran Turismo, nei nostri cinema dal 20 settembre:

