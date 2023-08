Il ragazzo e l’airone: immagini e data di uscita per l’ultimo film di Hayao Miyazaki

Lucky Red ha annunciato oggi che porterà nei cinema l’1 gennaio 2024 il film Il ragazzo e l’airone (E voi, come vivrete? / The Boy and the Heron), ultima fatica del maestro dell’animazione Hayao Miyazaki per lo Studio Ghibli.

Questa la trama ufficiale:

Jun’ichi Honda è un minuto ragazzino di quindici anni che frequenta la seconda media; pur essendo orfano di padre, vive in una famiglia amorevole e può godere dell’importante presenza del fratello della madre, che funge per lui da mentore. Attraverso le esperienze che il giovane vive nella quotidianità a scuola con i tre amici Mizutani, Kitami e Urakawa, pian piano i quattro ragazzi comprendono come si esplica nella realtà il valore dell’amicizia, la sincera curiosità destata dalla frequentazione reciproca, le differenze sociali, la difficoltà di tener fede a valori come quelli del coraggio o di affrontare la piaga del bullismo, sperimentandola sulla propria pelle. Assieme al poster internazionale, sono state diffuse una manciata di immagini. Curiosamente, il film condivide il titolo con un romanzo del 1937 di Genzaburō Yoshino, ma non ne è un adattamento. Le musiche di Il ragazzo e l’airone sono state affidate al fidatissimo Joe Hisaishi. In attesa del trailer, di seguito trovate un po’ di immagini di Il ragazzo e l’airone:

© Riproduzione riservata

Fonte: Ghibli