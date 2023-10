Intervista ad Antonio Pisu, parlando di Nina dei Lupi, potenziali serie TV e The Conjuring (esclusivo)

Ospite al Festival del cinema fantastico di Sitges 2023, dove ha presentato il suo Nina dei Lupi (in Italia già arrivato da qualche tempo nei cinema), abbiamo avuto modo di parlare un po’ con il regista Antonio Pisu della sua lavorazione, ma anche del suo rapporto con il cinema di genere più in generale.

Basato sull’omonimo romanzo del 2011 di Alessandro Bertante, Nina dei Lupi è infatti un’opera di carattere post-apocalittico con elementi soprannaturali, quindi è stato interessante capire come Antonio Pisu sia arrivato a portarla sul grande schermo in un paese come il nostro dove il cinema di genere resta pur sempre un piccola nicchia all’interno della vastissima produzione annuale.

Tra l’altro, ci ha anticipato l’interesse nel volerlo magari adattare per il piccolo schermo in formato seriale, che garantirebbe maggior respiro a storia e personaggi.

In più. Antonio Pisu ci ha raccontato della sua passione per il cinema horror, in particolare per i film alla The Conjuring e L’esorcista di William Friedkin.

La trama ufficiale di Nina dei Lupi:

Un’improvvisa tempesta solare rende inutilizzabile qualsiasi apparecchiatura elettronica sul pianeta. Lo stesso giorno, una neonata che si chiama Nina viene ritrovata sulla montagna nei pressi di un piccolo paese sperduto. Dopo il catastrofico e misterioso evento che tutti chiamano «la sciagura», la civiltà come la conosciamo si sgretola, le risorse scarseggiano ovunque e tra gli esseri umani vige la legge del più forte.

In questa desolazione il paese di Nina resta però miracolosamente un mondo a parte, i suoi pochi abitanti vivono senza tecnologia e Nina (Sara Ciocca) cresce con un forte legame con la natura, che neanche lei stessa riesce a comprendere e che la porta a essere vista come strega per via degli strani fenomeni che accadono in sua presenza.

Ma quando una banda di predoni invaderà il paese, decimando brutalmente la popolazione e soggiogando i superstiti, Nina adolescente riuscirà a fuggire nei boschi, a imparare la sopravvivenza in montagna e la convivenza con i lupi e a comprendere i poteri che ha dentro di sé.

Di seguito trovate la video intervista integrale ad Antonio Pisu:

