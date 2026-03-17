Teaser per Jack Ryan: Ghost War, John Krasinski in una missione in tempo reale ad altissimo rischio

Dopo quattro stagioni tra intrighi politici e crisi globali, l’universo di Tom Clancy’s Jack Ryan è pronto a fare un salto di livello.

Ma invece di una nuova stagione, la storia continua con un vero e proprio film: è arrivato il primo trailer di Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War, che segna il ritorno di John Krasinski nel ruolo iconico.

E fin dalle prime immagini è chiaro: non si tratta di una semplice estensione della serie, ma di qualcosa di più grande, più intenso e più cinematografico.

Il film arriverà su Prime Video il 20 maggio e, con una durata di 105 minuti e un rating R per violenza e linguaggio, sembra puntare decisamente su un tono più duro.

Il trailer suggerisce un cambio di passo importante, con sequenze d’azione più spettacolari e una tensione costante.

Accanto a Krasinski tornano volti noti della serie: Wendell Pierce nel ruolo di James Greer e Michael Kelly come Mike November. A loro si aggiungono nuovi ingressi, tra cui Sienna Miller, insieme a Max Beesley, Douglas Hodge, J.J. Feild e Betty Gabriel.

Alla regia c’è Andrew Bernstein, mentre la sceneggiatura è firmata da Aaron Rabin, entrambi già esperti di questo universo narrativo.

La trama mette Jack Ryan di fronte a una nuova crisi globale.

“Jack Ryan è costretto a tornare nel mondo dello spionaggio quando una missione internazionale segreta svela una cospirazione mortale, costringendolo ad affrontare un’unità black ops fuori controllo, mentre il tempo scorre.”

La situazione si fa ancora più critica:

“Operando in tempo reale, con vite in gioco e una minaccia che cresce a ogni passo, Jack si riunisce con l’agente CIA Mike November e con il suo ex capo James Greer. La loro esperienza è l’unico vantaggio contro un nemico che conosce ogni loro mossa.”

A complicare tutto arriva anche un nuovo alleato:

“Con il supporto di una partner inaspettata – l’agente MI6 Emma Marlowe – il team si muove in una rete di tradimenti, affrontando un passato che credevano sepolto. È la missione più personale e rischiosa che abbiano mai affrontato.”

Uno degli elementi più interessanti è proprio la struttura “in tempo reale”, che aggiunge un senso di urgenza costante.

Di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Jack Ryan di Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War:

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