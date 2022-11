James Cameron su Aliens: “Ingannai Sigourney Weaver per farle accettare il ruolo”

Inizialmente, Sigourney Weaver non era molto interessata a riprendere il suo ruolo di Ellen Ripley in Aliens – Scontro finale di James Cameron (il nostro dossier), che poi finì per diventare uno dei sequel più riusciti mai realizzati a Hollywood.

Molti fan pensano addirittura che sia superiore al capostipite primo. Ma non avrebbe funzionato se la protagonista non avesse accettato di ritornare nel franchise.

Si scopre ora che James Cameron dovette ricorrere a un piccolo stratagemma per convincere Sigourney Weaver a firmare il contratto, come ha spiegato in un’intervista a GQ:

Decisi di chiamare Lou Pitt, l’agente di Arnold Schwarzenegger, e gli dissi: ‘Lou, ne abbiamo abbastanza. Abbiamo deciso che la storia, i personaggi dei Marine Corps, l’universo che abbiamo creato e tutto il resto ci piacciono molto. E, davvero, ci abbiamo pensato, e non abbiamo bisogno di Sigourney.

Ho creato tutti questi personaggi, e il mio orgoglio di autore mi dice che dovrei procedere così, e che la taglieremo fuori, e taglieremo il suo personaggio. Non vogliamo fare un nuovo casting per Ripley; lo riscriverò e basta. Comincerò stasera.

James Cameron ha quindi aggiunto che sapeva bene che questa sua decisione sarebbe arrivata velocemente alle orecchie di Sigourney Weaver e al suo agente, ed era proprio questo il suo piano diabolico:

Se avevo intenzione di farlo davvero? Niente affatto! Ma si dà il caso che io sapessi che Lou lavorava nella stessa agenzia dell’agente di Sigourney, che era a New York. E sapevo che nel momento in cui avrebbe riattaccato il telefono con me, l’avrebbe chiamato e gli avrebbe detto: ‘Fai firmare Sigourney adesso!’.

E indovinate un po’? L’accordo venne concluso dopo 12 ore. Quindi, non ho mai scritto una parola di quell’ipotetica storia che avevo detto di voler realizzare e che comunque non avevo alcuna intenzione di scrivere. Comunque, funzionò, Sigourney ebbe il suo milione di dollari di ingaggio e tutti furono felici.

Chissà se questo inganno non avesse funzionato …

Di seguito una mitica scena di Aliens:

© Riproduzione riservata

Fonte: GQ