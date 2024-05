John Musker sulla Disney: “I messaggi devono tornare secondari; prima personaggi e storie”

John Musker è l’autore di alcuni dei più grandi film d’animazione della Disney, tra cui La sirenetta, Aladdin, Hercules, Il pianeta del tesoro, La principessa e il ranocchio e Oceania.

Il regista ha raccontato negli anni grandi storie d’animazione, dalle sceneggiature solide e capaci di resistere al tempo, ma oggi la sua visione circa la deriva presa dallo Studio pare essere contraria ai suoi principi.

Come molti fan in giro per il mondo ,John Musker ritiene infatti che la Disney dovrebbe abbandonare la scelta di inserire forzatamente messaggi politici nei suoi film, un aspetto che persino l’attuale amministratore delegato Bob Iger ha lasciato intendere che passerà in secondo piano prossimamente.

Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El País, John Musker ha dichiarato:

Penso che debbano correggere un po’ la rotta in termini di mettere il ‘messaggio’ in secondo piano, dietro all’intrattenimento, a una storia avvincente e a i personaggi coinvolgenti. I film Disney classici non hanno iniziato cercando di trasmettere un messaggio.

In origine volevano che foste coinvolti nelle vicende dei personaggi, nella storia e nel loro mondo, e credo che questo sia ancora il cuore di un film. Non devi escludere secondi fini, ma devi creare prima di tutto dei personaggi con cui simpatizzare e che siano avvincenti.

John Musker, che ha introdotto la prima principessa nera della Disney, Tiana, nel film La principessa e il ranocchio del 2009, che è stato accolto da proteste razziste, ha detto a proposito di quel film:

Non stavamo cercando di essere ‘woke’, anche se capisco le critiche.

Per quanto riguarda i remake live-action dei progetti animati classici della Disney, John Musker ha invece detto:

Le aziende pensano sempre: ‘Come possiamo ridurre il nostro rischio? Al pubblico piace questo film, giusto? Lo rifaremo e glielo venderemo in una forma diversa’. Oppure pensano: ‘Beh, potremmo migliorarlo …’

Parlando specificamente del remake de La Sirenetta, ha detto:

Non hanno valorizzato la storia padre-figlia, che era il cuore del film animato, in un certo senso. E il granchio .. si possono guardare gli animali vivi in uno zoo e hanno più espressione, come nel caso de Il re leone … Questoo è uno degli aspetti fondamentali della Disney, il fascino. È quello che l’animazione sa fare meglio.

Fonte: El País