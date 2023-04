Nicolas Cage sui debiti: “Ho preso qualsiasi film per ripagarli, ma sempre grande impegno”

Come sicuramente saprete, da anni circola la voce che Nicolas Cage accetti qualsiasi ruolo cinematografico gli venga proposto unicamente perché sommerso dai debiti.

Ebbene, fino ad oggi questa ‘leggenda metropolitana’ non aveva trovato concreto fondamento, ma è stato proprio Nicolas Cage in persona in un’intervista a 60 Minutes a confermarla:

Avevo investito troppi soldi nel settore immobiliare. Il mercato immobiliare è crollato e non sono riuscito a uscirne in tempo. Ho ripagato tutti i debiti, ma si trattava di circa 6 milioni di dollari. E non ho mai dichiarato bancarotta.

La star ha raccontato che quello è stato un periodo “buio” della sua vita, ma che accettare tutti quei lavori lo ha tenuto a galla e gli ha permesso di liberarsi dei debiti:

Il lavoro è sempre stato il mio angelo custode. Non saranno stati lavori strapagati, ma erano pur sempre lavoro. Anche se alla fine il risultato è un film scadente, tutti sanno che io mi ci sono impegnato, che ci ho tenuto ogni volta.

In effetti, già lo scorso anno Nicolas Cage aveva parlato a GQ della sua difficile situazione finanziaria:

Quando facevo quattro film all’anno, uno dietro l’altro, dovevo comunque trovare sempre qualcosa per cui poter dare il massimo. Non hanno funzionato, nessuno di loro. Alcuni erano fantastici, come Mandy, ma altri non funzionavano veramente. Ma non ho mai lavorato senza impegnarmi. Quindi, se c’era un malinteso su di me, era quello. Che li facessi e basta e che non me ne importasse nulla. Invece ci tenevo.

