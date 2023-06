Nuovo trailer per Dune – Parte Due: Paul è il profeta che Arrakis aspettava

A qualche mese dal primo assaggio, Warner Bros. ha diffuso ora il poster e il nuovo trailer di Dune – Parte Due, sequel che arriverà due anni dal primo capitolo (la recensione) che è stato sempre diretto da Denis Villeneuve, tornato dietro alla mdp per completare il nuovo adattamento dell’omonimo romanzo di Frank Herbert.

Questa la trama ufficiale:

Esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Tra i protagonisti ritroviamo Timothée Chalamet (“Wonka”, “Chiamami col tuo nome”), Zendaya (“Spider-Man: No Way Home”, “Malcolm & Marie”, “Euphoria”), Rebecca Ferguson (“Mission: Impossible – Dead Reckoning”), Josh Brolin (“Avengers: Endgame”, “Milk”), Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Javier Bardem e Stephen McKinley Henderson.

Le new entry sono invece Christopher Walken nei panni dell’Imperatore Shaddam IV, Florence Pugh come Principessa Irulan, Austin Butler come Feyd-Rautha, Léa Seydoux come Lady Margot e Souheila Yacoub come Shishakli.

Denis Villeneuve ha diretto Dune – Parte Due – che è stato girato a Budapest, Abu Dhabi, in Giordania e in Italia – da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts.

La colonna sonora è composta anche in questo secondo capitolo dal Premio Oscar Hans Zimmer.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dall’1 novembre, di seguito trovate intanto il secondo trailer doppiato in italiano di Dune – Parte Due:

Fonte: YouTube