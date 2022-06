Nuovo trailer per Nope: se guardi il cielo muori (dirige Jordan Peele)

A qualche mese dal precedente, Universal ha diffuso oggi il trailer e il nuovo trailer di Nope, il nuovo attesissimo film scritto e diretto da Jordan Peele, la cui trama resta ancora avvolta nell’assoluta segretezza.

Tra i protagonisti troveremo Daniel Kaluuya (Get Out), Steven Yeun (The Walking Dead), Keke Palmer (Scream), Michael Wincott (Il corvo), Barbie Ferreira e Brandon Perea, nei panni dei residenti di una solitaria valle della California interna, testimoni di una scoperta inquietante e agghiacciante.

Nope fa parte di una “partnership di produzione esclusiva della durata di cinque anni” che la Universal Pictures ha firmato con Jordan Peele e la sua Monkeypaw Productions.

Il direttore della fotografia del film è Hoyte van Hoytema, noto per il suo lavoro su Lasciami entrare, Spectre, Interstellar, Dunkirk e Tenet.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dall’11 agosto, di seguito – sulle note di Ball of confusion degli Undisputed truth – trovate intanto il full trailer doppiato in italiano di Nope, che svela un bel po’ di quello che vedremo, rivelando anche cosa si cela nella misteriosa nuvola:

