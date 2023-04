Nuovo trailer per The Portable Door (film SKY): Waltz e Neill usano la magia per accrescere il business

Madman Films e Sky Cinema hanno da poco diffuso il poster e il trailer di The Portable Door, avventuroso fantasy australiano basato sulla omonima e popolare serie di libri scritta da Tom Holt a partire dal 2003.

Tra i protagonisti del film, che è stato diretto dal regista australiano Jeffrey Walker e scritto da Leon Ford, ci sono due star del calibro di Christoph Waltz e Sam Neill.

Questa la trama ufficiale:

The Portable Door racconta la storia di Paul Carpenter (Patrick Gibson) e Sophie Pettingel (Sophie Wilde), due modesti tirocinanti che iniziano a lavorare presso la misteriosa azienda londinese J.W. Wells & Co. Ben presto però si rendono conto che i loro datori di lavoro sono tutt’altro che convenzionali.

I carismatici criminali Humphrey Wells (Waltz), amministratore delegato dell’azienda, e il manager Dennis Tanner (Neill) stanno sconvolgendo il mondo della magia, portando le moderne strategie aziendali nelle antiche pratiche magiche.

Paul e Sophie scoprono quindi la reale agenda della vasta società in cui lavorano.

Nel cast ci sono anche Miranda Otto nel ruolo della Contessa Judy, Damon Herriman, Jessica De Gouw, Rachel House e Christopher Sommers.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di The Portable Door, che arriverà in esclusiva per SKY e NOW TV l’8 aprile:

