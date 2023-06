Poster e dettagli per Diabolik – Chi sei?, ultimo capitolo della trilogia dei Manetti

A meno di un anno dal secondo film (la recensione), 01 Distribution ha diffuso oggi il teaser poster di Diabolik – Chi sei?, terzo e ultimo capitolo della trilogia diretta e co-sceneggiata dai Manetti bros. dedicata al Re del Terrore.

Tra i protagonisti ritroveremo Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci.

A completare il cast ci sono poi Pier Giorgio Bellocchio, nel ruolo del sergente Palmer, Chiara Martegiani, Massimiliano Rossi, Mario Sgueglia, Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Michele Ragno, Amanda Campana, Andrea Arru, il cantante Max Gazzè, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi, Lorenzo Zurzolo e Barbara Bouchet.

Non ci sono ancora i dettagli della trama, ma Diabolik, chi sei? è anche il titolo della storia a fumetti pubblicata per la prima volta nel quinto albo del settimo anno della serie a fumetti, edita dall’Editrice Astorina nel marzo del 1968, fondamentale in quanto in quelle pagine veniva rivelato il passato del noto imprendibile criminale e viene rivelata l’origine del suo nome.

Questa la sinossi dell’albo:

Rinchiusi in una cella senza via d’uscita, Diabolik e Ginko aspettano la morte, inevitabile per entrambi. E Ginko, spinto da una curiosità irrefrenabile, pone la domanda, questa celebre domanda, al Re del Terrore: “Diabolik chi sei?”.

In attesa del trailer, di seguito trovate il teaser poster di Diabolik – Chi sei?, che uscirà nelle sale il 26 ottobre:

