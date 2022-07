Poster e trama per Winnie the Pooh: Blood and Honey, l’orsacchiotto è un maniaco omicida

Titolo originale : Winnie the Pooh: Blood and Honey . Regista : Rhys Frake-Waterfield.

Dopo le prime indiscrezioni di maggio, è ora arrivato online il poster di Winnie the Pooh: Blood and Honey, horror indipendente che – come suggerisce il titolo – vuole essere una rivisitazione oscura (e antropomorfizzata) della classica storia dell’orsetto Winnie the Pooh, che immagina gli amati personaggi ideati da Alan Alexander Milne come maniaci assassini.

In cabina di regia c’è l’esordiente Rhys Frake-Waterfield ha diretto il film e oggi Dread Central ha realizzato la colonna sonora della locandina.

A quanto sappiamo, In questa versione della storia classica Christopher Robin è diretto al college e ha abbandonato i suoi vecchi amici, una separazione che li porterà ad abbracciare i loro mostri interiori.

“Christopher Robin è stato allontanato da loro e non gli ha dato da mangiare, ha reso la vita di Pooh e Pimpi piuttosto difficile”, ha recentemente detto Rhys Frake-Waterfield, descrivendo in dettaglio la trama.

“Poiché hanno dovuto badare a se stessi così tanto, sono essenzialmente diventati dei selvaggi”, ha continuato il regista. “Quindi sono tornati alle loro radici animali. Non sono più addomesticati: sono come un orso e un maiale feroci che vogliono andare in giro e cercare una preda.”

Waterfield ha anche confermato che mentre Tigro e Ih-Oh non appariranno in Winnie the Pooh: Blood and Honey a causa di problemi di copyright, la storia nella sua mente è che Pooh e Pimpi sono diventati così affamati da arrivare a mangiare a un certo punto Ih-Oh.

Tra i protagonisti troviamo Amber Doig-Thorne, Maria Taylor e Danielle Scott.

In attesa del trailer e di capire la data di uscita, di seguito trovate il poster di Winnie the Pooh: Blood and Honey, che ci dà un’idea dell’aspetto del protagonista:

Fonte: Variety