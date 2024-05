Superman di James Gunn: prima immagine per il film reboot con David Corenswet

Il regista del reboot di Superman, James Gunn (The Suicide Squad), ha condiviso la primissima foto del film in cui David Corenswet (Pearl) vestirà i panni dell’Uomo d’Acciaio.

A quanto sappiamo, la nuova tuta è ispirata a quella di Superman del reboot I Nuovi 52 della DC Comics del 2011, con alcune piccole variazioni.

Questa la trama ufficiale:

Seguiremo Superman nel viaggio per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas.

Lui è l’incarnazione della verità, della giustizia e della via americana, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza fuori moda.

Nel cast di Superman – che fa parte del progetto Gods and Monsters: Part 1 – troveremo anche Rachel Brosnahan come Lois Lane; Nicholas Hoult come Lex Luthor; Nathan Fillion come Green Lantern; Isabela Merced come Hawkgirl; Edi Gathegi come Michael Holt / Mr. Terrific; Skyler Gisondo come Jimmy Olsen; María Gabriela de Faría come Angela Spica, aka The Engineer; Sara Sampaio, come Eve Teschmacher; e Terence Rosemore come Otis.

In attesa del trailer, di seguito trovate la prima immagine di Superman, che arriverà nei cinema l’11 luglio 2025:

