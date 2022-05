Teaser e data di uscita per Prey (aka Predator 5): la caccia inizia nelle pianure americane del ‘700

A molti mesi dall’annuncio che sarebbe stato distribuito in esclusiva su Hulu (da noi su Disney+), i 20th Century Studios finalmente diffuso oggi il teaser trailer di Prey (precedentemente noto come Skull), il quinto film della saga di Predator che è stato diretto da Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) e che uscirà il 5 agosto.

I produttori John Davis e John Fox hanno tempo fa sottolineato che sarà “una storia delle origini sul primo viaggio del Predator sul nostro pianeta“.

Questa la trama ufficiale:

XVIII secolo. Una donna Comanche, Kee (Amber Midthunder, Legion), sfida le regole e le tradizioni di genere per diventare una guerriera. Molti anni fa – in un’epoca in cui nessun europeo aveva mai invaso le loro terre – il popolo Comanche aveva una società ben definita e norme di genere. Kee è molto legata a suo fratello minore, Taabe, che viene educato come leader. Abile come qualsiasi altro giovane della tribù, Kee è sempre stata una insegnante e una fonte di ispirazione per Taabe.

Alla maniera dei Comanche – lei è Patsi – la sorella maggiore che ha contribuito a plasmarlo. Kee dice sempre la verità e ha un intuito che gli altri non hanno. Un maschiaccio, che vuole mettersi alla prova nel mondo maschile dei Comanche.

John Davis ha commentato:

Prey vuole tornare a ciò che aveva fatto funzionare così bene il primo film di Predator. Parla dell’ingegno di un essere umano che non si arrende, che è in grado di osservare e di interpretare, fondamentalmente in grado di battere una forza più forte, più potente e ben armata.

Per quanto riguarda il tono, John Davis aveva anticipato:

Prey è più simile a Revenant – Redivivo di quanto non lo sia qualsiasi altro film nel canone di Predator. Capirete cosa intendo una volta che lo vedrete. Penso che sarà un degno complemento del primo film. Sarà altrettanto buono.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Prey, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube