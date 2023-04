Teaser per A Haunting in Venice: Poirot indaga tra i fantasmi della Laguna

A un paio d’anni da Assassinio sul Nilo, Kenneth Branagh è tornato a dirigere – e interpretare – un nuovo film basato sui lavori di Agatha Christie, di cui i 20th Century Studios hanno appena diffuso il poster e il teaser trailer. Questa volta però si tratta di un giallo soprannaturale, A Haunting in Venice, ispirato al romanzo Poirot e la strage degli innocenti del 1969.

Questa la trama ufficiale:

Ambientato nella Venezia del secondo dopoguerra, alla vigilia di Ognissanti, A Haunting in Venice è un mystery terrificante che vede il ritorno del celebre investigatore Hercule Poirot.

Ormai in pensione e in esilio autoimposto nella città più affascinante del mondo, Poirot partecipa con riluttanza a una seduta spiritica in un palazzo decadente e infestato. Quando uno degli ospiti viene assassinato, il detective si ritrova in un mondo sinistro di ombre e segreti.

Il cast di A Haunting in Venice comprende anche Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once). Kyle Allen (Rosaline), Camille Cottin (Call My Agent), Jamie Dornan (Belfast), Tina Fey (30 Rock), Jude Hill (Belfast), Ali Khan (6 Underground), Emma Laird (Mayor of Kingstown), Kelly Reilly (Yellowstone) e Riccardo Scamarico (L’ombra di Caravaggio).

La sceneggiatura del film è stata scritta da Michael Green (Logan) e le riprese sono state effettuate presso i Pinewood Studios di Londra e in loco a Venezia.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di A Haunting in Venice, che sarà distribuito nei cinema americani il 15 settembre:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube