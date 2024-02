Teaser per A Quiet Place – Giorno 1, gli alieni seminano il terrore nella rumorosissima NYC

Titolo originale : A Quiet Place: Day One , uscita : 26-06-2024. Regista : Michael Sarnoski.

Paramount Pictures ha appena diffuso il teaser trailer e il poster di A Quiet Place – Giorno 1 (A Quiet Place: Day One), prequel della saga che racconterà – come intuibile – l’arrivo dei temibili alieni e di come il nostro mondo è diventato improvvisamente ‘silenzioso’.

Il film – che è stato diretto da Michael Sarnoski (Pig) da un’idea di John Krasinski – può contare su un cast composto da Lupita Nyong’o (Us), Djimon Hounsou, Joseph Quinn (“Stranger Things”) e Alex Wolff (Hereditary).

Questa la trama ufficiale:

Sam (Nyong’o) è in gita a New York quando arrivano i mostri.

Mentre tutto volge rapidamente al peggio, la donna si ritrova in compagnia di un uomo di nome Eric (Quinn).

Con una certa riluttanza, la coppia accetta di navigare e provare a sopravvivere insieme nella città.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser doppiato in italiano di A Quiet Place – Giorno 1, che uscirà nelle sale americane il 28 giugno, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere e di come tutto ha avuto inizio:

