Teaser per Aquaman e il Regno Perduto: Black Manta vuole distruggere ogni cosa

Titolo originale : Aquaman and the Lost Kingdom , uscita : 14-12-2023. Regista : James Wan.

A cinque anni dal primo film, Warner Bros. ha diffuso ora il teaser trailer di Aquaman e il Regno Perduto (Aquaman and the Lost Kingdom), sequel tribolato (pandemia, la causa di Amber Heard e poi problemi di post-produzione) che vede Jason Momoa riprendere i panni di Arthur Curry insieme a Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman e Temeura Morrison.

Questa la trama ufficiale:

Non essendo riuscito a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte del padre, non si fermerà davanti a nulla per sconfiggere Aquaman una volta per tutte.

Questa volta Black Manta è più formidabile che mai e brandisce il potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e maligna. Per sconfiggerlo, Aquaman si rivolgerà a suo fratello imprigionato Orm, l’ex re di Atlantide, per forgiare un’improbabile alleanza.

Insieme, dovranno mettere da parte le loro differenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo, da una distruzione irreversibile.

Nel film – che è stato diretto ancora una volta da James Wan – ritroveremo anche Dolph Lundgren come Re Nereus e Randall Park nel ruolo del Dott. Stephen Shin.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Aquaman e il Regno Perduto, che uscirà nei nostri cinema il 20 dicembre, che ci dà un rapidissimo assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube