Teaser per Dashcam: il Male agisce in LIVE streaming durante il lockdown

Se ricordate, il regista e sceneggiatore Rob Savage si è fatto notare nel 2020 con Host, horror che metteva al centro Zoom (per Shudder), e ora Blumhouse presenta il suo seguito, Dashcam, di cui è appena arrivato online il teaser trailer.

Come intuibile, il film cerca di catturare situazione tremende attraverso la tipica telecamera da cruscotto delle macchine.

Questa la lunga trama ufficiale:

Durante il periodo di lockdown, la musicista Annie (Annie Hardy) ha tenuto uno trasmissione in streaming live con i suoi fan, prendendo i loro commenti e trasformandoli in testi rap mentre girava per il centro di Los Angeles in automobile. Esasperata dal suo stile di vita pandemico, Annie scappa allora nel Regno Unito per far visita a un suo vecchio compagno di band, Stretch, trasmettendo live per tutto il tragitto. Il suo arrivo e il suo comportamento incoraggiano il disprezzo da parte della ragazza di Stretch, e lei scatena il caos quando inizia a seguirlo durante le sue consegne di cibo a domicilio.

Dopo una discussione, Annie scappa con l’auto e il telefono di Stretch, usandoli per effettuare i ritiri e le consegne al suo posto, in uno dei quali si imbatte in uno sconosciuto che le chiede una consegna di tipo diverso: una fragile e anziana donna di nome Angela che è perseguitata da qualcuno che sta cercando di farle del male. Annie si identifica presto con la difficile situazione di Angela e con l’ulteriore incentivo di una busta di contanti, accetta di accompagnare Angela a un indirizzo sicuro fuori città.

Annie e Stretch si trovano così presto coinvolti in un piano contorto che vede al lavoro forze sinistre, e mentre la notte avanza e il caos cresce, dovranno lottare contro una creatura soprannaturale intenzionata a fare di Annie la sua nuova ospite.

Nel cast di Dashcam ci sono anche da Angela Enahoro e Amar Chadha-Patel.

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Dashcam, che uscirà nei cinema americani e on demand il 3 giugno:

