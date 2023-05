Teaser per Hermana Muerte (film Netflix): Paco Plaza torna col prequel di Veronica

Netflix ha da poco diffuso il primo teaser trailer di Hermana Muerte (Sister Death), horror spagnolo diretto da Paco Plaza che sarà il prequel del suo Veronica del 2017.

Questa la trama ufficiale:

Nella Spagna del dopoguerra, Narcisa (Aria Bedmar), una giovane novizia con poteri soprannaturali, arriva in un ex convento, ora una scuola per ragazze, per diventare un’insegnante.

Con il passare dei giorni, gli strani avvenimenti e le situazioni sempre più inquietanti che la tormentano, la porteranno alla fine a sbrogliare la terribile matassa di segreti che avvolgono il convento e che perseguitano i suoi abitanti.

Il prequel sarà incentrato sul personaggio Sorella Morte appunto, interpretata da Consuelo Trujillo in Veronica. Nel cast del film – che è stato scritto da Jorge Guerricaechevarria – ci sono anche Almudena Amor, Luisa Merelas, Chelo Vivares e Maru Valdivielso.

In attesa della versione estesa e della data di uscita, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Veronica, che ci dà un velocissimo assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube