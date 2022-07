Teaser per John Wick 4: la Gran Tavola si combatte a colpi di pistola, katana e nunchaku

Lionsgate ha diffuso nella notte il poster e il primo teaser trailer di John Wick: Chapter 4, nuovo capitolo della saga che vede in regia ancora una volta Chad Stahelski.

Non si sa ancora nulla di ufficiale sulla trama, ma è probabile che il film riprenderà presumibilmente subito dopo gli eventi di Parabellum del 2019, con un John Wick ferito e spezzato (ma ancora vivo …) che combatterà con tutte le sue forze contro l’organizzazione più letale del mondo.

Accanto ai volti noti Keanu Reeves, Lance Reddick, Ian McShane e Laurence Fishburne, sappiamo che in JW4 troveremo le new entry , Clancy Brown (Highlander – L’ultimo immortale, Dexter), la cantante Rina Sawayama, Donnie Yen (Ip Man), Bill Skarsgård (It) e Shamier Anderson (Stowaway) e Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat).

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di John Wick 4, che arriverà nei cinema americani il 24 marzo 2023, che ci dà un breve assaggio di quello che ci aspetta:

