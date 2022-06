Teaser per Pinocchio (film Disney+): Robert Zemeckis rivisita Collodi a modo suo

A un paio di mesi dalle prima immagine, Disney+ ha diffuso oggi il poster e il teaser trailer del nuovo lungometraggio live action dedicato al personaggio di Pinocchio..

Diretta da Robert Zemeckis (Ritorno al futuro), questa ennesima rivisitazione dell’amata storia scritta da Carlo Collodi racconterà – naturalmente – la storia di un burattino di legno che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino in carne o ossa.

Nel cast del film ci sono Tom Hanks, che interpreta Geppetto, l’esperto intagliatore che costruisce e prova a prendersi cura di Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio, Joseph Gordon-Levitt, che è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”, Cynthia Erivo come Fata Turchina, Keegan-Michael Key come Volpe, Lorraine Bracco come Sofia il Gabbiano (un nuovo personaggio) e Luke Evans, nei panni di Postiglione.

Il nuovo Pinocchio – in progetto fin dal 2015 (con Sam Mendes alla regia) – è prodotto da Robert Zemeckis stesso con Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz, mentre Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire e Jeremy Johns sono i produttori esecutivi.

Delle musiche si è occupato Alan Silvestri (Forrest Gump).

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Pinocchio, che arriverà direttamente su Disney+ il 18 settembre, che ci dà un assaggio dell’aspetto dei vari personaggi:

Fonte: Disney