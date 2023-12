Teaser per Rebel Moon – Parte 2: la Sfregiatrice guida la rivolta contro il Regno

Titolo originale : Rebel Moon - Part One: A Child of Fire , uscita : 15-12-2023. Budget : $83,000,000. Regista : Zack Snyder.

A qualche giorno dalla messa a catalogo di Parte 1: figlia del fuoco (la recensione), Netflix ha ora diffuso il primo teaser trailer di Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice (Rebel Moon: Part 2 — The Scargiver), seconda parte del dittico fanta-action diretto – e co-sceneggiato con Shay Hatten (Army of the Dead) e Kurt Johnstad (300) – da Zack Snyder.

Questa la trama ufficiale:

Continua l’epica saga di Kora (Sofia Boutella) e dei guerrieri sopravvissuti mentre si preparano a sacrificare tutto al fianco del coraggioso popolo di Veldt per difendere il villaggio dove una volta regnava la pace e ora diventato una nuova patria per coloro che hanno perso la propria nella lotta contro il Mondo Madre.

Alla vigilia della battaglia i guerrieri devono affrontare le realtà dei loro passati, rivelando il vero motivo per cui lottano.

Quando il Regno si abbatte con tutta la sua forza sulla nascente ribellione, si stringono legami indissolubili, emergono eroi e nascono leggende.

Nel cast troveremo Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, Anthony Hopkins (come voce di ‘Jimmy’), Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Sky Yang, Charlotte Maggi

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice, che arriverà il 19 aprile del 2024:

