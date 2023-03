Teaser per The Wrath of Becky: minacciare Lulu Wilson non è mai una buona idea

Titolo originale : The Wrath of Becky , uscita : 15-09-2023. Regista : Suzanne Coote.

A tre anni da Becky (la recensione), sono appena arrivati online il poster e il teaser trailer di The Wrath of Becky, sequel che è stato diretto a quattro mani da Matt Angel e Suzanne Coote (The Open House).

Questa la trama ufficiale:

Due anni dopo essere sfuggita a un violento attacco alla sua famiglia, Becky (Lulu Wilson) tenta di ricostruire la sua vita affidandosi a una donna anziana, uno spirito a lei affine di nome Elena.

Ma quando un gruppo noto come “Noble Men” irrompe nella loro casa, le aggredisce e prende il suo amato cane, Diego, Becky deve tornare alle sue vecchie abitudini per proteggere se stessa e i suoi cari.

Tra i protagonisti dell’home invasion ci sono anche Seann William Scott (American Pie), Matt Angel, Courtney Gains, Aaron Dalla Villa, Michael Sirow, Denise Burse-Fernandez, Jill Larson e Kate Siegel (Hush – Il terrore del silenzio).

In attesa di capire se arriverà anche in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di The Wrath of Becky, che debutterà in anteprima all’imminente SXSW di Austin:

