Teaser per Three Thousand Years of Longing: Idris Elba è un Djinn per George Miller

Titolo originale : Three Thousand Years of Longing , uscita : 31-08-2022. Budget : $60,000,000. Regista : George Miller.

A tre anni dalle prime notizie in merito, e a pochi giorni dall’anteprima al Festival di Cannes, MGM ha diffuso oggi a sorpresa il teaser trailer di Three Thousand Years of Longing, epica storia d’amore dai tocchi fantasy diretta da George Miller (Mad Max), che vede protagonisti Idris Elba (La Torre Nera) e Tilda Swinton (Suspiria).

Basato sul racconto Il genio nell’occhio d’usignolo di Antonia Susan Byatt del 1994, questa è la trama ufficiale del film:

La dottoressa Alithea Binnie (Swinton) è un’accademica, soddisfatta della propria vita e ragionevole. Mentre si trova a Istanbul per partecipare a una conferenza, incontra un Djinn (Elba) che le offre di esaudire tre desideri in cambio della sua libertà.

La proposta presenta però due problemi. In primo luogo, lei dubita che lui sia reale e, in secondo luogo, poiché è una studiosa di storie e di mitologia, conosce tutti i racconti ammonitori circa i desideri andati storti.

Il Djinn perora la sua causa, raccontandole storie fantastiche del suo passato. Alla fine viene, però, ne rimane sedotta ed esprime un desiderio che li sorprenderà entrambi.

Nel cast di Three Thousand Years of Longing – che è stato classificato Rated R per ‘some sexual content, graphic nudity and brief violence’ – ci sono anche Kaan Guldur, Alyla Browne e Angie Tricker.

In attesa della versione estesa e di capire quando verrà distribuito dalle nostre parti (nei cinema USA dal 31 agosto), di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Three Thousand Years of Longing, che ci dà un velocissimo assaggio di ciò che ci aspetta:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube