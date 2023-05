Teaser per Wish (film Disney): la magia delle stelle aiuta i sognatori coraggiosi

Titolo originale : Wish , uscita : 22-11-2023. Regista : Fawn Veerasunthorn.

I Walt Disney Animation Studios hanno appena diffuso il teaser trailer e il poster di Wish, film natalizio animato che è stato diretto dal regista premio Oscar Chris Buck (Frozen, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle) e Fawn Veerasunthorn (Raya e l’ultimo drago).

Questa la trama ufficiale:

La brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star.

Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Fawn Veerasunthorn ha commentato:

Siamo stati ispirati da così tanti film iconici dei 100 anni di Disney Animation, in particolare dalle storie in cui si esplora il potere di chi ha un desiderio, unito alla convinzione di realizzarlo.

È stata una gioia per tutto il nostro team poter onorare questa eredità con questa storia incredibile e questi straordinari personaggi.

Le canzoni originali di Wish sono firmate dalla cantautrice Julia Michaels e dal produttore/cantautore/musicista vincitore del Grammy Benjamin Rice, mentre la colonna sonora è composta da Dave Metzger.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Wish, che arriverà nelle nostre sale il 21 dicembre:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube