Teaser trailer per Occhiali Neri di Dario Argento: la morte si aggira per le strade di Roma

A oltre un anno e mezzo dalle ultime indiscrezioni in merito, con la notizia della partecipazione alla 72ma edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino (sezione Special Gala) sono oggi arrivati online il poster (che omaggia apertamente Essi Vivono di John Carpenter) e il teaser trailer di Occhiali Neri (Black Glasses), il nuovo film diretto da Dario Argento – che era fermo da Dracula 3D del 2012 – le cui riprese sono state ultimate Roma in estate dopo una gestazione lunghissima (i primi rumor risalgono addirittura al 2002)

Scritto dal regista romano insieme al fidato Franco Ferrini (Phenomena, Demoni), nel cast troviamo Ilenia Pastorelli (Lo chiamavano Jeeg Robot), il giovane Andrea Zhang e Asia Argento (il nostro incontro esclusivo), già presente in La sindrome di Stendhal, Il fantasma dell’Opera, La Terza Madre e Dracula 3D.

Questa la trama ufficiale:

Roma. L’eclissi oscura il Sole in una torrida giornata di estate. E’ il presagio del buio che avvolge Diana quando un serial killer la sceglie come preda. La giovane escort, per sfuggire al suo aggressore, va a schiantarsi contro una macchina, perdendo la vista. Dallo choc Diana riemerge decisa a combattere per la sua sopravvivenza, ma non è più sola. A difenderla e a vedere per lei adesso ci sono Nerea, il suo cane lupo tedesco, e il piccolo Chin, sopravvissuto all’incidente.

Il bambino cinese con i suoi grandi occhi, la voce dolce dall’accento straniero, il carattere di un ometto indipendente e indifeso allo stesso tempo, la accompagnerà nella fuga. Ossessionati dal sangue che li circonda, saranno uniti dalla paura e dalla disperata ricerca di una via di scampo, perché l’assassino non vuole rinunciare alle sue prede. Chi si salverà?

Dario Argento ha commentato:

Ilenia Pastorelli interpreta una ragazza non vedente, Andrea Zhang è un ragazzino troppo giovane per cavarsela da solo. I due appartengono a due culture diverse: lei italiana, lui cinese. Questa combinazione è il motore di Occhiali Neri. Il film rappresenta il mio desiderio di esplorare quei due mondi: quello di lei lo conosciamo bene; quello di lui è più misterioso, e ci farà entrare nei quartieri, nelle case e nei costumi della comunità cinese di Roma, dove hanno creato una vera e propria ‘Chinatown’.

Nessuna novità invece per gli altri progetti di Dario Argento, ovvero il film The Sandman – annunciato nel 2014 – e le serie TV Longinus e Belle Bimbe Addormentate, di cui il regista aveva parlato un paio di anni fa.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer di Occhiali Neri, la cui uscita nei nostri cinema è fissata al 24 febbraio:

