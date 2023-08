The Toxic Avenger: prima immagine e poster per il remake di Macon Blair

Titolo originale : The Toxic Avenger , uscita : 21-09-2023. Regista : Macon Blair.

Preparatevi a conoscere Winston Gooze nel remake di The Toxic Avenger, che sarà presentato in anteprima mondiale al Fantastic Fest di quest’anno, ad Austin, Texas (21-28 settembre), di cui sono appena stati diffusi la prima immagine e il poster.

Questa la trama ufficiale:

Un terribile incidente tossico trasforma l’umile bidello Winston Gooze (Peter Dinklage) in un nuovo tipo di eroe: IL VENDICATORE TOSSICO!

Ora, brandendo uno spazzolone luminescente con forza sovrumana, deve correre contro il tempo per salvare suo figlio e fermare un tiranno spietato e assetato di potere, deciso a sfruttare i superpoteri tossici per rafforzare il suo impero di inquinamento.

La rivisitazione del classico della Troma è stata curata dallo sceneggiatore e regista Macon Blair (I Don’t Feel At Home in This World Anymore, Green Room).

Il cast del film – che è stato prevedibilmente classificato Rated R per ‘violence and gore’ – è arrotondato da Elijah Wood, Julia Davis, Taylour Paige, Kevin Bacon e Jacob Tremblay.

Macon Blair ha detto:

Il principio guida era che la nuova storia potesse reggersi sulle proprie gambe, ma che nello spirito si sentisse collegata all’originale del 1984.

In attesa del trailer, di seguito trovate il poster di The Toxic Avenger:

Fonte: Troma