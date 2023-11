Tim Burton su Nightmare Before Christmas: “Mai un sequel; Jack Skellington è molto personale”

Titolo originale : The Nightmare Before Christmas , uscita : 09-10-1993. Budget : $24,000,000. Regista : Henry Selick.

Nightmare Before Christmas è uno dei film più amati dai fan del bizzarro mashup tra Halloween e il Natale, e molti si sono chiesti negli anni se avremmo mai visto un sequel.

Lo sceneggiatore del film Tim Burton ha recentemente parlato con Empire in occasione delle celebrazioni del 30° anniversario dall’uscita, insieme al regista Henry Selick e alla co-sceneggiatrice Caroline Thompson, spiegando con veemenza il suo pensiero a riguardo:

Per me il film è molto importante. Ho fatto sequel, ho fatto altre cose, ho fatto reboot, ho fatto tutte queste cose, giusto? Non voglio che ciò accada a Nightmare Before Christmas. È bello che la gente sia interessata [a vedere un altro film], ma io non lo sono.

Mi sento come quel vecchio che possiede un piccolo pezzo di terra e non vuole vendere alla grande centrale elettrica che vuole prenderselo. Eccovi la tipica voce scontrosa del vecchio cercatore d’oro: “Via dalla mia terra!!”, abbaia. “Voi piccoli, fastidiosi … Non avrete questa proprietà!! Non mi interessa cosa volete costruirci sopra. Se venite nella mia proprietà … dov’è il mio fucile??

Jack Skellington è evidentemente un personaggio che sta particolarmente a cuore a Tim Burton:

[ripensando al Re delle Zucche che si lascia incantare dallo spirito del Natale] Sono queste le cose che amo, che si tratti di [Edward] Mani di Forbice o di Batman, personaggi che hanno queste caratteristiche. Rappresenta tutti quei sentimenti che provavo. Venivo percepito proprio come un personaggio cupo, mentre io non mi sentivo affatto così. Quindi è un personaggio molto personale per me.

A volte, una sola grande avventura, e per giunta perfetta, è sufficiente.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Nightmare Before Christmas:

Fonte: Esquire