Trailer per Aporia: Judy Greer usa la macchina del tempo, ma ci sono conseguenze serie

Well Go USA Entertain ha appena diffuso il poster e il trailer di Aporia, fanta-thriller a basso budget interpretato da Judy Greer (Halloween Kills) che è stato scritto e diretto da Jared Moshé (The Ballad of Lefty Brown).

Questa la trama ufficiale:

Sophie (Greer), da quando ha perso il marito Mal (Edi Gathegi) in un incidente per guida in stato di ebbrezza, ha lottato per gestire un dolore paralizzante, un lavoro a tempo pieno e le esigenze di genitorialità della figlia adolescente devastata dall’accaduto (Faithe Herman).

Quando il migliore amico di suo marito (Payman Maadi), un ex fisico, le rivela di aver costruito una macchina per piegare il tempo che potrebbe ripristinare la sua vita precedente, Sophie si troverà di fronte a una scelta impossibile e a conseguenze imprevedibili, ponendosi la fatidica domanda “Se tu avessi la capacità di alterare il passato, lo faresti?’”

In attesa di capire se lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Aporia, che debutterà in anteprima al Fantasia Film Festival il 27 luglio e poi arriverà nelle sale americane dall’11 agosto, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta:

Fonte: YouTube