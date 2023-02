Trailer per Assassin: Bruce Willis alla prese con microchip militari per lo scambio delle menti

Saban Film ha da poco diffuso il poster e il trailer di Assassin, fanta-thriller che può vantare tra i protagonisti anche Bruce Willis, in una delle ultime apparizioni sul set prima del prematuro ritiro per problemi di salute.

Questa la trama ufficiale:

Un’operazione militare privata capeggiata da Valmora (Willis) inventa una tecnologia futuristica per microchip che consente alla mente di un agente di entrare nel corpo di un’altra persona e portare così a termine missioni segrete e letali.

Ma quando un agente (Mustafa Shakir) viene ucciso durante una missione segreta, sua moglie (Nomzamo Mbatha) prende il suo posto nel tentativo di consegnare il responsabile alla giustizia.

Nel cast del film – che è stato diretto da Jesse Atlas (Let Them Die Like Lovers) ed è stato classificato Rated R per ‘violence and language’ – ci sono anche Andy Allo (Pitch Perfect 3) e Dominic Purcell (Prison Break).

Di seguito trovate il trailer internazionale di Assissin, che verrà distribuito nelle sale americane, in Digitale HD e On Demand il 31 marzo, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta:

Fonte: YouTube