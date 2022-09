Trailer per Battle Royale – Director’s Cut: nei cinema la versione restaurata del cult di Kinji Fukasaku

Dopo la presentazione in anteprima italiana all’ultimo Udine Far East Film Festival, CG Entertainment ha annunciato oggi con un trailer e il nuovo poster l’arrivo imminente nei nostri cinema (per la prima volta) della versione restaurata in 4K – e Director’s Cut – di Battle Royale, il controverso cult diretto nel 2000 dal regista giapponese Kinji Fukasaku (la recensione).

Questa la trama ufficiale:

42 studenti. Una sfida all’ultimo sangue. Un solo vincitore.

Giappone. La società è travolta da una crisi economica e sociale senza precedenti. 42 studenti sono stati selezionati per partecipare al programma annuale Battle Royale, voluto dal governo per disciplinare i giovani.

Spediti su un’isola remota gli allievi ricevono un’arma con l’ordine di eliminare i propri compagni entro tre giorni. A sorvegliare questo crudele gioco è lo spietato professore Kitano. Ha inizio una battaglia all’ultimo sangue in cui il sopravvissuto sarà soltanto uno.

Nel cast del film ci sono Takeshi Kitano, Tatsuya Fujiwara, Aki Maeda, Tarō Yamamoto, Kō Shibasaki e Chiaki Kuriyama.

Tratto dall’omonimo best-seller di Takami Koushun del 1999, l’adattamento cinematografico di Battle Royale entrò a sorpresa nella Top10 dei maggiori incassi giapponesi dell’anno successo, ottenendo vasto consenso di critica e pubblico a livello internazionale e diventando il precursore di opere successive come Hunger Games e la recente serie Squid Game.

Nonostante ciò, ad oggi l’unica versione in DVD uscita nel nostro paese è introvabile (e, comunque, mancava dell’audio originale).

Il restauro in 4K è stato effettuato da Arrow Films nel 2021, partendo da un negativo originale della stessa Arrow. Il restauro è stato approvato dallo sceneggiatore Kenta Fukasaku (figlio di Kinji Fukasaku), dal direttore della fotogafia Katsumi Yanagijima e da Toei Company, Ltd.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale della versione 4K di Battle Royale, che sarà distribuito per nelle sale italiane dal 20 ottobre:

