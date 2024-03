Trailer per Breathe: la Terra è senza ossigeno e Milla Jovovich cerca un rimedio

Capstone Global e Warner Brothers hanno diffuso oggi il poster e il trailer di Breathe, fanta-thriller che vede protagoniste Jennifer Hudson (Dreamgirls) e Milla Jovovich.

Questa la trama ufficiale:

Dopo che la Terra è diventata inabitabile a causa della mancanza di ossigeno, Maya (Hudson) e sua figlia Zora (Quvenzhané Wallis) sono costrette a vivere sottoterra, con brevi viaggi in superficie resi possibili solo da una tuta speciale realizzata dal marito di Maya, Darius, che la donna presume sia morto.

Quando arriva una coppia misteriosa che afferma di conoscere Darius e il suo destino, Maya accetta provvisoriamente di lasciarli entrare nel loro bunker, ma questi visitatori non sono quelli che affermano di essere e così inizia una lotta di madre e figlia per la sopravvivenza.

Alla regia del film – che è stato classificato PG-13 per ‘bloody violence and strong language’ – c’è Stefon Bristol (See You Yesterday), alla sceneggiatura Doug Simon.

Nel cast figurano anche Raúl Castillo, Common e Sam Worthington.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Breathe, che arriverà nei cinema americani e in digitale il 26 aprile:

