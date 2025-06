Trailer per Caught Stealing, esplosione pulp anni ’90 firmata Darren Aronofsky

“Doveva solo badare al gatto. Ora sta correndo per salvarsi la pelle.” Con questa tagline esilarante e disperata, Sony Pictures ha lanciato il primo trailer di Caught Stealing, il nuovo film del regista Darren Aronofsky.

E no, non è affatto il tipo di film che ci si aspetterebbe da Aronofsky.

Ambientato in una New York anni ’90 sporca, caotica e iper-violenta, il film promette una corsa folle e adrenalinica tra commedia nera, thriller e pulp metropolitano. Il tono e il ritmo ricordano Guy Ritchie, ma con la solita vena ossessiva e disturbata che caratterizza il regista di Requiem for a Dream e The Whale.

Il protagonista è Austin Butler, nei panni di Hank Thompson, ex promessa del baseball scolastico, ora alcolizzato in caduta libera e barman in un bar senza futuro. Quando accetta di badare al gatto del vicino, finisce per ritrovarsi nel mirino di criminali di ogni genere, scatenando un inseguimento sanguinario per le strade di Manhattan.

Il motivo? Una chiave nascosta nella gabbia del gatto, oggetto del desiderio di uno sbirro sadico, mafiosi russi, un killer samoano e due fratelli psicopatici vestiti in pelle. Una corsa al tesoro urbana piena di violenza, ironia e personaggi sopra le righe.

Il film è tratto dal romanzo cult di Charlie Huston, e vanta un cast stellare: oltre a Butler, ci sono Regina King, Zoë Kravitz, Matt Smith, Liev Schreiber e Vincent D’Onofrio, pronti a scatenarsi in una spirale di follia urbana e grottesco noir.

Con Caught Stealing, Aronofsky abbandona il tono cupo e introspettivo dei suoi precedenti lavori per lanciarsi in un ibrido stilizzato e pulp, carico di ritmo, violenza e humour nero. Una scelta inaspettata che potrebbe rivelarsi una svolta sorprendente nella sua carriera.

In attesa di capire quanto uscirà in Italia (negli USA il 29 agosto), di seguito il full trailer internazionale di Caught Stealing, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

