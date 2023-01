Trailer per Consecration: Jena Malone indaga tra gli orrori di un convento scozzese

Il regista di Triangle, Black Death e The Banishing, Christopher Smith, è pronto a tornare sulle scene con l’horror Consecration, di cui è appena stato diffuso il trailer.

Il film è interpretato da Jena Malone (Donnie Darko), Danny Huston (American Horror Story) e Janet Suzman. Christopher Smith ha scritto la sceneggiatura insieme a Laurie Cook.

Questa la trama ufficiale:

Dopo la morte sospetta di suo fratello, un sacerdote, Grace (Malone) si reca al convento di Mount Saviour in Scozia per scoprire cosa sia realmente accaduto.

Una volta lì, scopre un omicidio, un sacrilegio e un’inquietante verità sul proprio passato.

In precedenza, Christopher Smith aveva descritto il progetto come:

Un film sulla natura della religione e su come la definizione di una cosa come divina crei un falso opposto che è eretico.

Questo film è un’opportunità per guidare il pubblico in un viaggio emozionante nell’oscurità più ignota, e voglio spingerlo davvero al limite sia in termini di spaventi che di psicologia dei personaggi principali … Voglio che Consecration sia il film più spaventoso mai realizzato.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti (negli USA IFC Midnight lo distribuirà nelle sale il 10 febbraio), di seguito trovate il trailer internazionale di Consecration:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube