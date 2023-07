Trailer per End Times, ‘omaggio’ della Asylum a The Last of Us

La Asylum ha appena diffuso il poster e il trailer di End Times, post-apocalittico sugli zombie che scimmiotta The Last of Us, che è stato scritto e diretto da Jim Towns.

Questa la trama ufficiale:

Una coppia di viaggiatori male assortiti, Claire e Freddie, cercano di sfuggire a una pandemia mortale che ha trasformato Los Angeles in una landa infestata dagli zombie.

Claire è una giovane privilegiata di periferia mal equipaggiata per sopravvivere in questo nuovo paesaggio ostile, finché non incontra Freddie, un soldato in pensione che ha perso la figlia a causa del virus.

Mentre viaggiano insieme per raggiungere il perimetro, Freddie insegna a Claire le abilità che le permetteranno di sopravvivere, e la difficile collaborazione tra i due si trasforma in qualcosa di più simile a un rapporto padre/figlia.

Prima di raggiungere la salvezza, i due dovranno però sfuggire a bande brutali, cannibali, ai membri di una setta e ai non-morti.

Il film vede protagonisti Jamie Bernadette (I Spit on Your Grave: Deja Vu, 4/20 Massacre) e Craig Stark (Once Upon a Time in Hollywood, The Hateful Eight).

Nel cast di End Times ci sono anche Dominique Swain (Lolita), Jessica Morris (One Life to Live); Kaiwi Lyman (Den of Thieves, American Horror Story), Dan Buran (TrueBlood, General Hospital), Stefanie Estes (Soft & Quiet), Maria Olsen (Percy Jackson & The Olympians: The Lightening Thief; I Spit on Your Grave: Deja Vu), Sadie Katz (Wrong Turn 6) e Victoria De Mare (The Beast Inside)

Di seguito trovate il trailer internazionale End Times, che uscirà nelle sale americane oggi, 14 luglio, poi a ruota arriverà anche in VOD:

Fonte: YouTube