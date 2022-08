Trailer per Glorious: J.K. Simmons è un mostro lovecraftiano che parla da un glory hole

Shudder ha da poco diffuso il poster e il trailer di Glorious, horror lovecraftiano che è stato diretto dalla regista Rebekah McKendry (All the Creatures Were Stirring, Tales of Halloween).

Questa la trama ufficiale:

Un uomo dal cuore spezzato si ritrova intrappolato in un bagno con una strana voce che gli dice che lui potrebbe essere l’unica speranza per fermare un evento terribile.

Tra i protagonisti ci sono Ryan Kwanten (True Blood) e J.K. Simmons (Whiplash), che doppia nella versione originale l’orrore cosmico che si palesa attraverso un glory hole.

Il film è stato co-scritto a più mani da Joshua Hull, David Ian McKendry e Todd Rigney.

Nel cast di contorno troviamo Sylvia Grace Crim e Tordy Clark.

In attesa di capire se lo vedremo anche in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Glorious, che debutterà il 18 agosto in esclusiva su Shudder, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta e che ricorda un po’ Mandy e Il Colore Venuto dallo Spazio:

Fonte: YouTube