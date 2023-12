Trailer per Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero: i Titani devono collaborare contro nuove minacce

Titolo originale : Godzilla x Kong: The New Empire , uscita : 10-04-2024. Regista : Adam Wingard.

Mentre il nipponico Godzilla Minus One è ancora nelle nostre sale (la recensione), la Warner Bros. ha diffuso a sorpresa il poster e il trailer di Godzilla e Kong – Il nuovo Impero (Godzilla x Kong : The New Empire), nuovo capitolo del Monsterverse che è stato diretto da Adam Wingard, già alla regia nel 2021 di Godzilla vs. Kong.

Questa la trama ufficiale:

L’onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattono fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza… e la nostra.

A quanto sappiamo, Godzilla e Kong – Il nuovo Impero approfondirà ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità.

Nel cast del film troviamo Rebecca Hall (“Godzilla vs. Kong”, The Night House – la casa oscura”), Brian Tyree Henry (“Godzilla vs. Kong”, “Bullet Train”), Dan Stevens (la serie TV “Gaslit”, “Legion”, “La Bella e la Bestia”), Kaylee Hottle (“Godzilla vs. Kong”), Alex Ferns (“The Batman”, “La furia di un uomo – Wrath of Man”, “Chernobyl”) e Fala Chen (“Irma Vep”, “Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”).

La sceneggiatura di Godzilla e Kong – Il nuovo Impero è opera di Terry Rossio (“Godzilla vs. Kong”, la serie “Pirati dei Caraibi”), Simon Barrett (“You’re Next”) e Jeremy Slater (“Moon Knight”), da una storia di Rossio, Wingard e Barrett, basato sul personaggio “Godzilla” di proprietà e creato da TOHO Co., Ltd..

In attesa di capire la data di uscita, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

