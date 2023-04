Trailer per Hypnotic: Robert Rodriguez gioca con la mente del detective Ben Affleck

Presto Robert Rodriguez (Dal tramonto all’alba) tornerà al cinema con il thriller Hypnotic, che vede protagonista Ben Affleck (Air – La storia del grande salto) e di cui è appena arrivato online il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Deciso a ritrovare la figlia scomparsa, il detective di Austin Danny Rourke (Affleck) si ritrova invece a sprofondare nell’incetezza mentre indaga su una serie di rapine in banca che alterano la realtà e che finiranno per mettere in discussione le sue ipotesi più elementari su tutto e su tutti all’interno del suo mondo.

Aiutato da Diana Cruz (Alice Braga), una sensitiva dalle doti non comuni, Rourke insegue – e viene inseguito – da un letale spettro (William Fichtner), il solo uomo che lui crede abbia la chiave per trovare la ragazza scomparsa, solamente per scoprire più di quanto avesse mai immaginato.

Robert Rodriguez ha anche co-scritto Hypnotic assieme a Max Borenstein (Kong: Skull Island).

In attesa di capire quando arriverà dalle nostre parti (negli USA il 23 maggio nei cinema), di seguito trovate il trailer internazionale di Hypnotic, che ricorda molto l’episodio ‘Il Persuasore’ della serie X-Files:

