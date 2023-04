Trailer per Insidious: La Porta Rossa, i Lambert tornano nell’Altrove per un’ultima battaglia col Male

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, Sony Pictures ha diffuso oggi il poste e il trailer di Insidious: La Porta Rossa (Insidious: The Red Door), quinto – e pare ultimo – capitolo del popolare franchise horror incentrato sulla saga della famiglia Lambert.

Questa la trama ufficiale:

Per mettere a tacere i loro demoni una volta per tutte, Josh (Patrick Wilson) e Dalton (Ty Simpkins), ormai in età da college, devono spingersi nell’ “Altrove” più a fondo di quanto non abbiano mai fatto, affrontando l’oscuro passato della loro famiglia e una serie di nuovi e più spaventosi terrori che si nascondono dietro la porta rossa.

Patrick Wilson ha anche diretto personalmente il film da una sceneggiatura scritta da Scott Teems (Halloween Kills), che si basa su una storia del co-creatore del franchise Leigh Whannell (L’uomo invisibile).

Nel cast di Insidious: La Porta Rossa – che è ambientato 10 anni dopo i fatti di L’ultima Chiave del 2019 – c’è anche Rose Byrne, che ha ripreso il suo ruolo di Renai Lambert.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Insidious: La Porta Rossa, che arriverà nei nostri cinema il 5 luglio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube