Trailer per Joker: Folie à Deux, la musica suona sulla storia d’amore e fuga con Harley Quinn

A cinque anni dal primo film, Warner Bros. ha lanciato nella notte il trailer e il poster di Joker: Folie à Deux, atteso sequel che ancora una volta è stato diretto dal regista Todd Phillips.

Come sappiamo da tempo, il protagonista Joaquin Phoenix stavolta è affiancato da Lady Gaga, nel ruolo di Harley Quinn.

Non ci sono ancora i dettagli della trama ufficiale, ma vediamo come Arthur Fleck si trovi nel manicomio di Arkham dopo gli eventi del primo film, ed è lì che incontra Harley Quinn.

Come intuibile, scoprono di essere anime gemelle, dando il via alla più improbabile delle storie d’amore. Che sia tutto quanto solo nella mente danneggiata di Fleck? Harley Quinn è forse una mera fantasia creata da lui stesso?

Nel cast del film, che è stato classificato Rated R per “strong violence, language, sexuality, and brief full nudity” e pare si svolgerà come un musical, ci sono anche Zazie Beetz, che ha ripreso il ruolo di Sophie Dumond, Brendan Gleeson (“Mr. Mercedes”) e Catherine Keener (Get Out).

Di seguito, sulle note di What the world needs now i love di Tom Jones e Sammy Davis Jr. – trovate – il teaser trailer doppiato in italiano di Joker: Folie à Deux, che arriverà nei nostri cinema il 2 ottobre, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

