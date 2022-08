Trailer per Mona Lisa and the Blood Moon: Kate Hudson è una stripper che aiuta una mutante in fuga

24/08/2022 recensione film Mona Lisa and the Blood Moon di Redazione Il Cineocchio

Titolo originale : Mona Lisa and the Blood Moon , uscita : 30-09-2022. Regista : Ana Lily Amirpour.

A un anno esatto dalla presentazione in anteprima alla mostra del Cinema di Venezia, Saban Films ha diffuso ora il poster e il trailer di Mona Lisa and the Blood Moon, ultima fatica cinematografica della regista e sceneggiatrice Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone At Night).

Nel cast del film – che è stato classificato Rated R per ‘language throughout, sexual material and some violence’ – recitano Kate Hudson e Jeon Jong-seo (Burning – L’amore brucia).

Questa la scarna trama ufficiale:

Una ragazza dalle strane e pericolose abilità fugge da un manicomio e si ricongiunge al caos della civiltà moderna, lungo le edonistiche strade del Quartiere Francese.

Nel cast del fanta-thriller ci sono anche Craig Robinson, Ed Skrein e Evan Whitten.

Ana Lily Amirpour ha detto a proposito di Blood Moon:

Volevo raccontare una fiaba stilizzata e New Orleans offre un luogo specifico e unico dove c’è tanta storia e questa dissolutezza apertamente edonistica guidata dai piaceri della carne. Ho pensato che fosse un posto interessante per ambientare la storia di una ragazza che ha delle capacità disturbanti ma che non è in alcun modo acclimatata alla società, e impara a stare in mezzo alle persone in un posto così caotico.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Mona Lisa and the Blood Moon, che uscirà nei cinema americani, Digital HD e On Demand il 30 settembre:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube