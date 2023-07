Trailer per Napoleon: Joaquin Phoenix è pronto a conquistare l’Europa per Ridley Scott

A qualche mese dai primi dettagli, Apple Original Films ha oggi diffuso il trailer di Napoleon, dramma storico diretto da Ridley Scott che vede protagonista Joaquin Phoenix nel ruolo dell’imperatore e leader militare francese.

La sceneggiatura è opera di David Scarpa, già dietro a Tutti i soldi del mondo.

Questa la trama ufficiale:

Napoleon racconta l’epica ascesa e caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte (Phoenix). Ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina (Vanessa Kirby), mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.

Il film catturerà le famose battaglie, l’implacabile ambizione e la stupefacente mente strategica di Napoleone, straordinario leader militare e visionario della guerra.

Produzione degli Apple Studios in collaborazione con la Scott Free Productions, Napoleone è stato prodotto dallo stesso Ridley Scott, con Kevin Walsh, Mark Huffam e Joaquin Phoenix; Michael Pruss e Aidan Elliott sono i produttori esecutivi.

In attesa di vederlo nei nostri cinema il prossimo 23 novembre (prima di essere trasmesso in streaming su Apple TV+), di seguito trovate il primo trailer doppiato in italiano di Napoleon, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

